نجران 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسقدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لذوي وأبناء عبدالوهاب بن عباس الشريف نائب قبيلة آل عباس الأشراف -رحمه الله- .وأعرب سموه لدى زيارته ذوي الفقيد في مقر العزاء بمدينة نجران عن صادق تعازيه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، على تعازيه ومواساته داعين الله أن يجعلها في موازين حسناته.// انتهى //17:14ت م0141