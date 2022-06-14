الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأقام النادي الأدبي بالرياض مساء أمس منتدى الشباب الإبداعي ندوة بعنوان "تجارب شبابية إبداعية 14" بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.وتناولت الندوة أبرز التجارب الشبابية والإبداعية ومسيرة المشاركين وإنجازاتهم، إضافة إلى قصص النجاح ومؤلفاتهم في إثراء الساحة الأدبية الثقافية، تخللتها قصائد شعرية وطنية للشاعرة نورة التويجري.// انتهى //17:44ت م0153