ثقافي / أدبي الرياض يقيم ندوة "تجارب شبابية إبداعية 14"
الثلاثاء 1443/11/15 هـ الموافق 2022/06/14 م واس
الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واس
أقام النادي الأدبي بالرياض مساء أمس منتدى الشباب الإبداعي ندوة بعنوان "تجارب شبابية إبداعية 14" بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.
وتناولت الندوة أبرز التجارب الشبابية والإبداعية ومسيرة المشاركين وإنجازاتهم، إضافة إلى قصص النجاح ومؤلفاتهم في إثراء الساحة الأدبية الثقافية، تخللتها قصائد شعرية وطنية للشاعرة نورة التويجري.
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17:44ت م
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