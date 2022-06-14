القاهرة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر1 مليار جنيه, ليصل إلى 4ر661 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 852ر1 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 34ر0%، مسجلًا 22ر9981 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 92ر0%, ليصل إلى 04ر1854 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 62ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 32ر2742 نقطة.// انتهى //17:45ت م0154