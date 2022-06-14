الدمام 15 ذو القعدة1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسسلَّم معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم، عدداً من الوحدات في مشروع واحة مدى -الواقع في إسكان الدمام الشمالي- للأسر المستحقة ضمن برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع جمعية بناء لرعاية الأيتام الخيرية، وذلك خلال زيارة معاليه للمنطقة الشرقية لحضور الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية المقام خلال المدة من 14 حتى 16 يونيو الجاري في محافظة الخبر.وثمن الدعم السخي الذي يحظى به قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده المشاريع السكنية والتنموية بالمنطقة الشرقية، كما قدم شكره لجمعية بناء الخيرية لرعاية الأيتام لجهودها في تيسير حصول الأسر المستحقة على المساكن الملائمة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تهيئة بيئة اجتماعية متوازنة بجهود مشتركة مع الجمعيات الخيرية، ومشددًا على استمرار الوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة في تذليل العقبات والتحديات كافة لتوفير خيارات وحلول سكنية متنوعة ذات معايير جودة عالية وبإجراءات ميسرة للمواطنين من جميع الفئات.كما زار معاليه اليوم عدداً من المشاريع السكنية في ضاحية الواجهة بالمنطقة الشرقية للاطلاع على سير الأعمال، مشدداً على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ومؤكدًا أن الوزارة ستستمر في الإشراف والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد؛ تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين.بدوره، أشاد وكيل الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أحمد بن علي القرعاوي بالشراكة بين الوزارة والجمعيات الخيرية التي تمثل عنصراً أساسياً في العمل الخيري، بأن تعزيز هذه الشراكات من شأنه تحقيق تطلعات رؤية المملكة2030، مثمناً بالوقت ذاته ما قدمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في سبيل دعمها لتوفير مساكن للأسر الأشد حاجة.ويعد برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجًا للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة.// انتهى //17:54ت م0157