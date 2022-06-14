مكة المكرمة في 15 ذو القعدة 1443 ه الموافق 14 يونيو 2022 م واسأنهت جامعة أمِّ القرى استعداداتها لتطبيق نظام الفصول الثَّلاثة مع بداية العام الدراسي الجامعي القادم وذلك بتحـديث واستحداث البرامج التَّعليميَّة بالجامعة ليتم قبول الطلبة المستجدين عليها بداية العام الدراسي القادم .وأكَّد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أنَّ نظام الفصول الثَّلاثة بالجامعة يُقلل من الفاقد التَّعليميّ، ويزيد التَّواصل الدَّاخلي بين أركان العمليَّة التَّعليميَّة، كما يسهم في زيادة مستوى الأداء الأكاديمي للطَّالب، ويكسبه مزيدًا من الخبرات والمعارف والمهارات في وقت أقصر .// انتهى //17:55ت م0158