جنيف 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسالتقى مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنيف راميش راجا سنغهام في مكتب المنظمة بجنيف اليوم، برئيس فريق رئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور مدير الشراكات وحشد الموارد المالية آنيا نيشي، ومسؤول قسم علاقات المانحين بالأوتشا جون فيرهيدن.ونُوقِشت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك لتنفيذ الخطوات النهائية لبدء تسلم رئاسة المملكة لمجموعة المانحين في يوليو من العام الجاري، كما أُكِّد التنسيق بين الجانبين خلال مدة رئاسة المملكة لمجموعة المانحين 2022م - 2023م، مما يسهم في تطوير آليات وسياسات الاستجابة الإنسانية والإغاثية ويجعلها أكثر شمولية.// انتهى //18:07ت م0160