الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف فعالية بعنوان "النهوض من الجفاف معًا"، يوم الخميس القادم بفندق فيرمونت بالرياض.ويشارك في الفعالية 25 متخصصًا وخبيرًا محليًّا ودوليًّا ومهتمًّا بالمجال من المركز، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في المملكة وإيطاليا، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل (سلس)، وعدد من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الدولية؛ بهدف التعريف بالتصحر والجفاف، وتعزيز الوعي العام به، ومناقشة آثاره ودور التقنيات الحديثة في مكافحته.وتتضمن الفعالية إقامة عدد من ورش العمل، تتناول مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالتصحر والجفاف وآليات مواجهته، منها: واقع التصحر والجفاف وطرق تقييمه، وآثار الجفاف وتدابير التكيف معه في المناطق الجافة وشبه الجافة، وأهم الإجراءات المبتكرة والتقنيات الحديثة للحد منه، إضافة إلى دور الغطاء النباتي في مواجهة التصحر والجفاف والتقليل من آثاره، مع استعراض أحد النماذج العالمية في التخفيف من حدة الجفاف، ومنها المركز الوطني الأمريكي، وكذلك تجربة مركز الغطاء النباتي في استخدام تقنيات التشجير المختلفة وجهوده في مكافحة التصحر، ودور المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية في مواجهة الظواهر الغبارية والحد من المخاطر الناجمة عنها.// انتهى //18:41ت م0162