الطائف 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة سعد الشنبري، ومدير عام إدارة المساجد والدَّعوة والإرشاد وزير العتيبي بالطائف .وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من البرامج والخدمات والجهود المبذولة لخدمة المحافظة.وأكد سموه أهمية تلبية احتياجات المحافظة في تعزيز البنية الرقمية ومتابعة مقدمي الخدمات في المحافظة والمراكز التابعة لها لتحسين وتطوير جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإيجاد الأنظمة الحديثة، بما يلبي متطلبات المواطنين.من جهته، استعرض الشنبري، والعتيبي الجهود والخدمات والمشاريع التي تقدمها الهيئة والدعوة و الإرشاد لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين البنية الرقمية للمحافظة، مثمنين لسمو محافظ الطائف متابعته الدائمة لتقديم الخدمة وتوفيرها لجميع أهالي ومواطني المحافظة.// انتهى //18:45ت م0163