القاهرة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسيُعقَد غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع الـ(69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس.ويناقش الاجتماع خلال جدول أعماله عددًا من البنود، منها: متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين.كما يبحث إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.// انتهى //18:48ت م0164