الدوحة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعًا بمقدار 13.26 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 12 ألفًا و731.47 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال الجلسة 156 مليونًا و729 ألفًا و887 سهمًا، بقيمة 701 مليون و650 ألفًا و621.478 ريالًا، نتيجة تنفيذ 27396 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //18:49ت م0165