الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسوقع المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم، مذكرة تفاهم مع مجموعة بوتيك (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)؛ بهدف التعاون الإستراتيجي في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال الفنون التقليدية وإظهار الهوية الأصيلة لمناطق المملكة المختلفة من خلال الحرف التقليدية ومدلولاتها الزخرفية.وقع المذكرة كل من المدير العام المكلف للمعهد الملكي للفنون التقليدية الدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى، والرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة بوتيك نايف بن صالح الحمدان، وسيعمل الطرفان بموجبها على التعاون في إعادة تقديم التراث بروح عصرية بما يسهم في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي.ويأتي التوقيع تعزيزاً للمحتوى المحلي، وإبراز العمق التاريخي لهذه الفنون في فنادق مجموعة بوتيك، وإشراك المجتمع من الحرفيين وطلاب المعهد في المشاريع النوعية للفنادق من خلال دمج المنتجات الحرفية في تجربة النزلاء في مجموعة فنادق بوتيك، والمشاركة بتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات الخاصة بالفنون التقليدية.// انتهى //18:55ت م0167