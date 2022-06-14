رفحاء 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسطرحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، مسابقة "معالم محمية الإمام تركي"، حيث بدأت بوضع صورة لأحد المعالم الشهيرة التي تقع في نطاق المحمية، و عُرف بأنه مَعْلم للتائهين في الصحراء.وتهدف المسابقة للتعرف على المعالم الشهيرة في نطاق المحمية الممتد على مساحة 91,500 كيلومتر مربع، في شمال شرق المملكة، ضمن النطاقات الإدارية لعدة مناطق، هي: الجوف والقصيم وحائل والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وتتميز المحمية بتنوع تضاريسها, حيث تحوي العديد من الأودية والشعاب والسهول, إضافة إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية ومناطق الحرات البازلتية التي تشكل تنوع تضاريس مميزًّا يحوي أنواعًا عدة من النباتات والحيوانات الفطرية.ودعت المحمية الجميع للمشاركة في حل سؤال المسابقة، مشيرةً إلى أنه رُصِد عدد من الجوائز للمسابقة، تتضمن تذكرة سفر وإقامة وجولة برفقة الجوالة في أبرز أماكن المحمية.// انتهى //18:58ت م0169