الطائف 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة سامي العبيدي.وقدم اللواء اليوسف خلال اللقاء جهود وخطط شرطة محافظة الطائف , كما ناقش الاجتماع عددا من المشاريع والبرامج والخطط التي تعتزم الغرفة التجاريَّة تنفيذها في المحافظة.ونوه سموه بالجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية والجهود التي تقوم بها جميع إدارات الأمن العام بالمحافظة .كما أشاد بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الخاص وتنمية الاستثمارات، مؤكداً أهمية نقل ما في المحافظة من فرص استثمارية في المجالات المختلفة إلى المستثمرين ورجال الأعمال , مشيراً إلى دور غرفة الطائف في صناعة خدمات سياحية متطورة بالمحافظة المليئة بالمواقع السياحية وتفعيل البرامج الجاذبة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم جميع أعمال الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة من قبل الجهات الحكومية وتسخير الإمكانات لإنجاح أعمالهم.//انتهى//19:12ت م0170