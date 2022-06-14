جدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته، راجياً دوام العافية لسموه.وقد عبر سمو ولي عهد الكويت عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.// انتهى //19:37ت م0171