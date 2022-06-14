عرعر 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المعرض التشكيلي للفنان الدكتور أحمد السلامة، الذي يقيمه في مقر برج المياه بمدينة عرعر لمدة أربعة أيام، بمشاركة فناني وفنانات المنطقة: صيته الدهمشي، ودلال السلامة، وجلال العنزي.وتجول سموه في المعرض الذي يعرض مجموعة من أعمال الدكتور السلامة التي تميزت بأسلوب التنقيط والتي تقارب 40 عملاً فنياً، وكذلك أعمال الفنانين التشكيلين في المنطقة، مشيداً بما تضمنه المعرض من لوحات إبداعية واحترافية.وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في بناء المواطن السعودي ودعم فكره ووعيه وثقافته، ومن ذلك الرقي بالحركة التشكيلية وإظهارها لشعوب العالم وما لدينا من إرث حضاري كبير وثقافة وإبداع، مبيناً أن الفن التشكيلي عنصر رئيس في مختلف مجالات الحياة ورافد أساسي من روافد الثقافة في المملكة، منوهاً أن المعارض والفعاليات التشكيلية أصبحت نقطة جذب للناس كافة، مما أسهم بارتفاع الذائقة الفنية بالمجتمع بشكل ملحوظ.// انتهى //19:37ت م0172