الأمم المتحدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا، عن قلقه البالغ إزاء الضربات الجوية الأخيرة على مطار دمشق التي أدت إلى إغلاق المطار بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الغارة الجوية.وأشار رضا في بيان صحفي اليوم، إلى أنه نجم عن هذا الإغلاق تداعيات إنسانية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية إضافية على السوريين المستضعفين، مفيداً بأن الإغلاق قد أدى إلى تعليق كل الرحلات الجوية للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة التي تعد العامل الرئيس في تمكين وصول العمليات الإنسانية في سوريا والعديد من البلدان الأخرى التي تمر بأزمات.وحذر من أن يؤدي تأثير هذا الإغلاق إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، إذا لم يُحَل بسرعة، مما سيكون له تداعيات إنسانية وخيمة على أكثر من مليونَيْ شخص محتاج، داعياً الأطراف كافة إلى ضمان حماية المدنيين والمواقع المدنية والبنية التحتية.// انتهى //19:38ت م0173