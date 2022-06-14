الرباط 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 1.81%، مسجلًا 12.264,61 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 2.14%، ليستقر عند 987,74 نقطة. كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.75%، مسجلًا 925,02 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 143,51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 643,09 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:39ت م0174