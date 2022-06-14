الرياض 15 ذو القعدة 1443هـ الموافق 14 يونيو 2022م واسأعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مدينة سيتنغا في بوركينا فاسو، الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء.وأكدت على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو.// انتهى //20:02ت م0176