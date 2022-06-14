الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واستنطلق البطولة الآسيوية التاسعة للجمباز الفني (رجال - سيدات) غداً الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد راكان الفهيد.وتضم بعثة المنتخب السعودي للجمباز المشاركة في البطولة الآسيوية 5 لاعبين هم: علي المبيريك، حبيب آل صويلح، عبد العزيز الجهني، جعفر الصائغ، وناصر السميري، سيشاركون في البطولة التي تشهد مشاركة 137 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 21 دولة.ويوجد مع البعثة السعودية التي وصلت العاصمة القطرية قبل أيام طاقم تدريبي بقيادة: محمد بن جلول مكي المبيريك، بالإضافة إلى الإداري فلاح القحطاني، وأخصائي العلاج عبدالله الغريبي.وكان المنتخب السعودي للجمباز قد كثف تحضيراته للظهور بمستوى مشرف في البطولة الآسيوية التي تعد إحدى أهم المسابقات القارية.// انتهى //20:39ت م0180