تونس 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واستمكن حرس الحدود البحري التونسي من إنقاذ 42 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، إثر غرق زورقهم قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب تونس.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم أن المهاجرين أبحروا من سواحل زوارة بليبيا بنية اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية في اتجاه الضفة الأوروبية.وفي سياق مماثل أعلن حرس الحدود البحري بجزيرة قرقنة جنوب تونس إنقاذ 30 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة إثر غرق مركبهم شمال الجزيرة.وأشارت المصادر إلى تحويل جميع المهاجرين نحو الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //21:02ت م0187