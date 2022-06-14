الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسحقق نادي الصفا كأس بطولة المملكة للسباحة لجميع الفئات السنية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام على مسبح وزارة الرياضة بالدمام ( الصالة الخضراء )، خلال الفترة من 9 - 12 يونيو الجاري، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة .وجاء تتويج نادي الصفا بالبطولة بعد أن حلّ في المركز الأول بـ 2005 نقاط، تلاه نادي الفتح ثانياً بـ 1483 نقطة، وجاء نادي الخليج ثالثاً 1218 نقطة.وشهدت البطولة مشاركة 48 نادياً من جميع مناطق المملكة، مثلها 600 سباح، فيما قاد البطولة تحكيمياً 33 حكماً.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد السعودي للسباحة التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية و الجوانب الفنية لدى الاعبين ، تمهيداً لترشيحهم لمنتخب السباحة في مختلف الفئات العمرية، من أجل الاحتكاك وزيادة الخبرة لدى السابحين الصغار وصقل مهاراتهم وموهبتهم، والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //21:27ت م0190