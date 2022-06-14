جدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 مواسوصلت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية سولوحو حسن، إلى جدة اليوم لأداء مناسك العمرة.وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والرئيس التنفيذي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي أيمن عبدالعزيز أبو عباة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //21:53ت م0193