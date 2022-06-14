واغادوغو 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف قرية سيتينغا شمال بوركينا فاسو إلى 79 شخصاً على الأقل.وأفادت الحكومة في بوركينا فاسو في بيان اليوم أنه عثر على 29 جثة جديدة ليضاف هذا العدد إلى الخمسين جثة التي عثر عليها بالفعل في وقت سابق، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما تزال جارية.ولفتت الحكومة إلى أن "الجيش يتقدم "ببطيء" بسبب احتمال وجود عبوات ناسفة وضعها "الإرهابيون لتلغيم الموقع".وتشهد بوركينا فاسو وخاصة مناطقها الشمالية والشرقية هجمات مسلحة متكررة منذ عام 2015، تشنّها حركات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش خلّفت أكثر من ألفي قتيل و1,9 مليون نازح.//انتهى//21:57ت م0194