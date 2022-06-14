رياضي / بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية «للكبار» تنطلق غداً بمشاركة 4 أندية
الثلاثاء 1443/11/15 هـ الموافق 2022/06/14 م واس
الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واس
تنطلق غداً، منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار بنسختها الثالثة، بمشاركة أندية [النور - الخليج - الصفا - الثقبة]، وتقام منافسات البطولة على شاطئ الرملة البيضاء بالقطيف.
وسيشهد أول أيام البطولة إقامة مواجهتين، إذ يلتقي في المواجهة الأولى عند الساعة 7:15 مساءً فريقا النور والثقبة، ويلعب في الأخرى الخليج مع الصفا في تمام الساعة 8:00 مساءً.
وعلى مستوى السجل الذهبي للبطولة فقد سجّل فريق مضر اسمه كأول بطل في النسخة الأولى التي أقيمت الموسم الرياضي 2017-2018، ثم حقق فريق النور لقب البطولة في نسختها الثانية بالموسم الرياضي 2018-2019م.
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21:58ت م
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