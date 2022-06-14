الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واستنطلق غداً، منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار بنسختها الثالثة، بمشاركة أندية [النور - الخليج - الصفا - الثقبة]، وتقام منافسات البطولة على شاطئ الرملة البيضاء بالقطيف.وسيشهد أول أيام البطولة إقامة مواجهتين، إذ يلتقي في المواجهة الأولى عند الساعة 7:15 مساءً فريقا النور والثقبة، ويلعب في الأخرى الخليج مع الصفا في تمام الساعة 8:00 مساءً.وعلى مستوى السجل الذهبي للبطولة فقد سجّل فريق مضر اسمه كأول بطل في النسخة الأولى التي أقيمت الموسم الرياضي 2017-2018، ثم حقق فريق النور لقب البطولة في نسختها الثانية بالموسم الرياضي 2018-2019م.// انتهى //21:58ت م0195