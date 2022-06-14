الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واستُوّج فريق مضر لكرة اليد بدرع بطولة المملكة لفئة الصغار "مواليد 2010 - 2014م"، بعد فوزهم على "الصفا" بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، في ختام منافسات البطولة، التي شارك فيها 16 فريقاً من مختلف مناطق ومدن المملكة، وأقيمت على 3 صالات رياضية في المنطقة الشرقية خلال 5 أيام، وأدارها 25 حكماً ممن يندرجون تحت برنامج الحكم الواعد.وتسلّم فريق الصفا الميداليات الفضية، فيما حصل فريق النور على الميداليات البرونزية بعد تفوقهم على فريق الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.يذكر أن البطولة شهدت إقامة 48 مباراة بمشاركة 276 لاعباً، مثلوا 16 فريقاً، كما شهدت البطولة تسجيل 2016 هدفاً.// انتهى //22:14ت م0198