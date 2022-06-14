الخرطوم 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأكد مجلس السيادة السوداني أن يكون الحوار سودانياً - سودانياً ومباشراً، وأن يكون مرحلة واحدة، والتأكيد على دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار السياسي، ويكون اختيار قيادة الحوار ورئاسة اللجنة الوطنية من كل الأطراف المشاركة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو ، مع المكون العسكري والجبهة الثورية السودانية بالخرطوم اليوم.وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم في تصريح صحفي اليوم أن الاجتماع يؤكد اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح، وعلى مواصلة الحوار والاجتماعات للدفع بعملية الحوار.من جانبه وصف الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد الاجتماع بالمثمر، وأنه خرج بنتائج مهمة، وأمن من خلاله الطرفان على موضوعات الحوار واتفاقية السلام، وأن الحوار يجب أن يكون سودانياً شاملاً كل الأطراف والموضوعات.// انتهى //22:39ت م0199