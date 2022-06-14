مقديشو 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي تصفية قيادي بارز بصفوف مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت بمحافظة شبيلى السفلى.وأشار ضباط في الجيش الصومالي في تصريحات أن العملية العسكرية التي قتل فيها القيادي كانت مخططة ويلاحقون حالياً عناصر أخرى من مليشيات الشباب المتمردة.ويعد القيادي المقتول في العملية العسكرية التي جرت بمنطقة ولاوين المسؤول عن الاستطلاع لدى مليشيات الشباب المتطرفة في المنطقة.//انتهى//22:42ت م0200