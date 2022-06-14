لندن 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسوقّعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عضو مجموعة الخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة حصرية مع شركة GCL العالمية لتقديم خدمات لوجستية متخصصة لعملاء الشركتين في المملكة ودول العالم.وجرى توقيع الاتفاقية في لندن، من قبل العضو المنتدب ،الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية فيصل بن سعد البداح، والرئيس التنفيذي لشركة GCL العالمية بول مارتينز.وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على توفير حلول لوجستية متخصصة لعملائهما في قطاعات الترفيه، الفعاليات، الفعاليات الرياضية، الثقافة والفنون والإنتاج السينمائي والتلفزيوني وذلك داخل وخارج المملكة، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في توفير الخدمات اللوجستية المتخصصة لدعم هذه القطاعات والمساهمة في توسعها داخل المملكة.وبهذه المناسبة أكد فيصل البداح أن هذه الشراكة تأتي تأكيداً وامتداداً لخبرة سال العريقة في مجال المناولة الأرضية للشحنات والحلول اللوجستية، مشيراً إلى أن شركة GCL تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الحلول اللوجستية المتخصصة، ولها دور أساسي في تفعيل النشاطات الترفيهية والفنية، منوهاً بأهمية هذه الشراكة بانعكاسها على الفعاليات المقامة في المملكة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بالرياضة والترفيه والثقافة والفنون مما سينعكس إيجاباً في رفع جودة الحياة وبناء مجتمع صحي.من جهته أكد بول مارتينز، دعم GCL والشركات التابعة لها للأحداث والفعاليات الكبرى المقامة في المملكة، معرباً عن سعادته بالتطور والنمو المذهل للقطاعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، لافتاً النظر إلى أن "سال" ليست فقط شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة في السعودية، بل أيضاً لديها الرغبة والرؤية في مواصلة التطور والتوسع في تقديم الحلول اللوجستية المتخصصة .وتعد شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي تقدم خدماتها في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية المتكاملة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.// انتهى //22:43ت م0201