داكار 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسوصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية السنغال داكار في زيارة رسمية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله، معالي وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، وعددٍ من منسوبي السفارة.// انتهى //22:52ت م0202