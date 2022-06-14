داكار 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال، وذلك في مقر وزارة الخارجية السنغالية بالعاصمة داكار.واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية السنغال، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب السنغالي معالي وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال.حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //23:23ت م0203