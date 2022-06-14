اقتصادي / أداءٌ متباينٌ لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الثلاثاء 1443/11/15 هـ الموافق 2022/06/14 م واس
نيويورك 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واس
سَجَّلَتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 14.15 نقطة، 0.38%، إلى 3735.48 نقطة, وتراجع داو جونز الصناعي 151.91 نقطة، عند 0.50% إلى 30364.83 نقطة.
وسَجَّلَ المؤشرُ ناسداك المجمع ارتفاعاً بلغَ 19.12 نقطة، 0.18%، ليغلق عند 10828.35 نقطة.
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