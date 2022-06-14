الدمام 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم حفل تخريج طلاب وطالبات الدفعة الأولى للأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك)، وذلك بمقر غرفة الشرقية.وسلم سموه الخريجين من حاملي الدبلوم السعودي لفن الطهي شهادات التخرج، والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية السويسرية، والذي يؤهلهم ليصبحوا طهاة محترفين بمعايير عالمية، تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في برامج تمكين الشباب بمختلف المجالات الحياتية.ونوهت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رانية معلا برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذه الاحتفالية، مؤكدة أهمية هذا المجال لتخريج الطهاة المحترفين.وأشارت إلى استمرار الدراسة خلال جائحة كورونا عن بعد لطلاب الأكاديمية حتى أكملوها عامين بنجاح وتفوق، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدفعة 18 طاهياً وطاهية من حاملي الدبلوم السعودية السويسرية، حيث يعتبر معظم الطلاب الخريجين التحقوا بسوق العمل ، فيما يُدرب حاليا 42 طالبا وطالبة من الدفعات التالية، حيث سيلتحق بهم قريبا 10 طلاب آخرين كمنحة دراسية من مشروع نيوم، إضافة إلى 25 طالبا وطالبة من سلطنة عمان.يُذكر أن أكاديمية (زادك) تُعد أكاديمية وقفية غير ربحية تهدف لنقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم بكل جودة واحترافية، إضافة لتدريب الطلاب والطالبات أصحاب الموهبة وتمكينهم بقطاع الأغذية ليصبحوا طهاة محترفين، سعيا لتوطين مهنة الطاهي بمعايير عالمية، وتأكيد الدور الذي تقدمه الأكاديمية علمياً وثقافياً واجتماعياً لخدمة الفرد والمجتمع.// انتهى //23:30ت م0205