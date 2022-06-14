أملج 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسافتتحَ محافظُ أملج نايف المريخي اليوم،مهرجانَ المانجو الأول بمحافظة أملج الذي يُنظِّمُهُ فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتب الوزارة بالمحافظة، وذلك بساحة مركز الاحتفالات بالمحافظة.وتجولَ المحافظُ ومديرُ عام فرع الوزارة بتبوك المهندس هزاع الرويلي في مقر المهرجان،مطلعين على مشاركة مزارعي المحافظة الذين عرضوا أنواع المانجو التي تشتهرُ بها المحافظةُ،إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية المختلفة وركن وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يعرَّف المزارعين والزوار ببرامج الدعم والخدمات المقدمة لتنمية الزراعة واستدامتها بالمحافظة.واستمعَ المحافظُ خلال الجولة إلى شرحٍ من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك،عن المهرجان الذي يهدفُ إلى استثمار إمكانات محافظة أملج الزراعية،ودعم المزارعين وتحفيزهم لمزيد من المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية,مؤكدًا أنَّ المهرجانَ يُعدُّ ضمنَ سلسلة مهرجانات سيقيمُها الفرعُ في عدة أماكن من المنطقة خلال الفترة القادمة.// انتهى //23:35ت م0206