المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة، اللقاء الأول لمزارعي محافظة العلا بعنوان: "القيمة المضافة لمنتجات الحمضيات"، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والمياه والزراعة والإدارة العامة للجمعيات الزراعية وعدد من مزارعي المنطقة.وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد، خلال كلمته أن العلا بموقعها الجغرافي وأرضها الخصبة ومناخها المناسب يجعلها من أهم المناطق الزراعية، حيث تشتهر بزراعة النخيل والحمضيات والحبوب والخضروات والعديد من الفواكه المتنوعة، مما يجعل الوزارة تسعى جاهدة لدعم وتشجيع المزارعين عبر حزمة كبيرة من الخدمات والبرامج الإرشادية، والحث على إنشاء جمعيات زراعية وتسويقية مختلفة تخدم القطاع الزراعي والمزارعين في العلا، وتعزز قنوات التواصل بين المزارعين، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي في المنطقة لتحقيق الأهداف المنشودة.وشهد اللقاء عدداً من المداخلات المتنوعة من قبل المتخصصين والمزارعين والمهتمين في هذا القطاع، بالإضافة إلى عرضٌ للآلات الزراعية التي تخدم المزارعين وتسهل عملية الزراعة بطريقة مجدية وحديثة.// انتهى //23:42ت م0209