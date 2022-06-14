مسقط 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية، إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتعلق بالتنسيق والتعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين.وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، خلال استقبال معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.// انتهى //23:47ت م0210