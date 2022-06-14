بريدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأَكَّدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أنَّ المملكةَ قامتْ على القرآن الكريم وعلى التوحيد والعقيدة السليمة والحصن الحصين للعز والتمكين في بلادنا التي هي مهبط الوحي ومبعث الرسالة.جاءَ ذلك بعد رعايته أمس ،حفلَ تخريجِ 74 حافظاً وحافظةً بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب، بحضور وكيلِ إمارة القصيم الدكتور عبدِالرحمن الوزَّان،ومحافظِ البدائع عبدِالرحمن السديس،وعددٍ من المسؤولين بالمنطقة.وأشارَ سموُّ أمير القصيم إلى أنَّ القيادةَ الحكيمةَ - أعزَّها اللهُ - تولي حفظَ القرآن الكريم جلَّ عنايتِها ورعايتِها لتشجيع ودفع المسيرة الخيِّرة لحفظ كتاب الله، مباركاً للخريجين والخريجا،ومثمناً دورَ الداعمين لبرامج تحفيظ القرآن الكريم بجمعيات المنطقة .وكانَ سموُّ أميرِ القصيم قد شهدَ في بداية الحفل مسيرةَ خريجي تحفيظ القرآن الكريم بالجمعية، كما اطَْلَعَ سُموُّهُ على عرض مرئي يحكي مسيرة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمذنب وما حققته من منجزات لدعم برامج تحفيظ القرآن الكريم خلال السنوات الماضية .وفي نهاية الحفل كرَّمَ سُمُوُّهُ الداعمين لبرامج الجمعية.// انتهى //00:08ت م0001