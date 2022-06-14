الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسالتقى سفيرُ خادمِ الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرفُ على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أمس الثلاثاء, بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن السيد ستيفن فاجن.وأشادَ السفيرُ الأمريكي -خلال اللقاء- بجهود المملكة في اليمن والدعم الكبير؛وكان آخرُ ذلك الإعلانَ عن تقديم 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛لدعم الاقتصاد اليمني،وتقديم المملكة 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي، مشيراً إلى أنَّ بلادَه َقدَّمَت مبلغ 10 ملايين دولار لدعم الخطة أيضاً .وأَكَّدَ الجانبان - خلال اللقاء- أهميةَ صيانةِ خزانِ صافر بأسرع وقت ممكن، ودعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي, إضافةً إلى مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة؛بهدف التوصُّلِ إلى وقف إطلاق نار دائمٍ وشاملٍ في اليمن،وبدء العملية السياسية، وتأكيد أهمية سرعة فتح الحوثيين المعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.// انتهى //00:11ت م0002