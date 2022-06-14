لومي 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأَعْلَنَتِ الحكومةُ التوغوليةُ حالةَ طوارئ أمنية في "سافانا" الواقعة بأقصى شمال البلاد التي شهدت هجومين مسلحين غير مسبوقين في هذا البلد غرب الأفريقي.وأفادَ وزيرُ الإعلام التوغولي آكودا آيوادان خلال مؤتمر صحفي أنَّ إعلان حالة الطوارئ استدعته الوضعية التي تعيشها منطقةُ "سافانا" ،حيث تتعرضُ لهجمات إرهابية،والدولة بحاجة لأن تتحركَ بسرعة وفاعلية،مضيفاً أن حالة الطوارئ ستفرضُ وفقا للدستور لمدة 3 أشهر ويمكن تمديدها بموافقة من الجمعية الوطنية.ويأتي إعلان حالة الطوارئ في الشمال التوغولي بعد إعلان جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في 11 مايو الماضي وخَلْفَ مقتلِ حوالي 15 جندياً بحسب آخر حصيلة رسمية.// انتهى //00:26ت م0003