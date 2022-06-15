المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسوقع وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان ممثلاً لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف لتنفيذ مشروع التنقل في المسجد النبوي للتسهيل على زائري المسجد النبوي من كبار السن والمرضى التنقل داخل ساحات المسجد النبوي وعلى المخارج والمداخل المؤدية إليه.ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبد الرحمن بن محمد العقيل.وتعمل هذه الاتفاقية على توفير عدد 50 عربة قولف مجهزة بالهوية البصرية وأجهزة تتبع على العربات وتخصيص 20 نقطة إركاب ومناطق للانتظار.وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزائرين وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.حضر الاتفاقية كلٌ من الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة علي بن الإمام الشنقيطي، والوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية محمد راشد المرواني، ومدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية أحمد بن سعد الجهني.// انتهى //02:11ت م0010