المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسوقعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف "لتأسيس وتشغيل دور ضيافة الأطفال" لخدمة المصلين وزائري المسجد النبوي والتسهيل عليهم لأداء عبادتهم براحة ويسر.ووقع الاتفاقية وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية بوكالة المسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، ومن جانب الهيئة العامة للأوقاف نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبد الرحمن بن محمد العقيل.وستعمل هذه الاتفاقية على إعداد تصور متكامل للمشروع شاملاً مرحلة التأسيس والتشغيل لدور ضيافة الأطفال، والإشراف الهندسي على الأعمال الإنشائية والفنية للمشروع وحتى التشغيل التجريبي له.وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والهيئة العامة للأوقاف وبمشاركة برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، وضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزائرين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -يحفظها الله-.// انتهى //02:29ت م0011