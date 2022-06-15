الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر, ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0012