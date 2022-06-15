الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لسلطان عُمانولي العهد يطمئن هاتفياً على صحة ولي عهد الكويتالسعودية تصنف 8 أفراد و11 كيانًا لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثيالمملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة سيتنغا ببوركينا فاسوفيصل بن سلمان يُدشِّنُ كرسياً بحثياً في الجامعة الإسلامية يحمل اسم الشيخ الشنقيطيوزيرة خارجية السنغال تجدد دعم بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030السفيرُ آلُ جابرٍ يلتقي بالسفير الأميركي لدى اليمنصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصليستقبل رئيسة جمهورية تنزانيا في جدةأمير القصيم يعتمد روزنامة مزادات الإبل بالمنطقةأمير الشرقية يرعى تخريج أول دفعة سعودية في فنون الطهيأمير الجوف يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقةحرم أمير الرياض ترعى حفل توقيع (10) مذكرات تعاونجامعة أمّ القُرى تُطلِق نظام «وافي» لإدارة الموارد الماليَّة والإداريَّةتشكيل جديد لرؤساء 28 منطقة خدمات بالمشاعر المقدسةمدير عام الجوازات يتفقد صالات الحج 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قطان"سدايا": أكثر من 60 محطة عمل لخدمة ضيوف الرحمنوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (شراكة استراتيجية) : على مدى ثمانية عقود، ظلت العلاقات السعودية الأمريكية نموذجًا للشراكة الاستراتيجية القوية في كافة المجالات، وبقدر أهمية البلدين ودورهما المؤثر إقليميًا وعالميًا، يأتي حرصهما على التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين ، ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم والعمل لتحقيق الاستقرار على مختلف الأصعدة.وأضافت : وبدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس الأمريكي بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال يوليو شهر المقبل، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله.وختمت : وتتابع الأوساط السياسية والإعلامية في المنطقة والعالم باهتمام بالغ الزيارة المرتقبة وجدول أعمال القمةـ وتقدير دور المملكة؛ كونها البلد العربي الوحيد الذي سيزوره الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمنطقة، كما تعكس الزيارة المقررة الأهمية البالغة التي تنظر بها قيادة الولايات المتحدة للسعودية، ودورها الحيوي في تعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (عنوان الاستقرار) : السياسة عالم متقلب، لكن حقائق التاريخ ثابتة لا يمسها التغيير، والمملكة عبر تاريخها الطويل أثبتت دوماً أنها دولة راسخة متينة، وحليف موثوق، وقد دلت محطات تاريخية على ثبات هذه الحقيقة، وتصاعد مكانة المملكة، إذ تجاوزت أهميتها نطاقها الإقليمي، لتصبح دولة قرار على الصعيد الدولي.وأضافت : لذا فإن من يقرأ التاريخ ويدرك أوزان الدول، كان متيقناً أن العلاقة السعودية الأميركية أكبر من أي خلافات أو سوء تقدير، فالمملكة بمكانتها السياسية والاقتصادية والدينية ستظل على الدوام ركناً قوياً في المنطقة والعالم ولا يمكن تجاوز دورها الحاسم في العديد من الملفات والأزمات سواء في المنطقة، أو على صعيد الوضع العالمي، وتأتي زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المزمعة للمملكة منتصف الشهر المقبل، لتؤكد على هذه الحقيقة وتبرهن متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومناعتها أمام أي أزمة مفتعلة، أو قراءة سياسية خاطئة.وأوضحت : تستشعر قيادتا البلدين، خطورة المرحلة الحالية، وحجم التحديات المشتركة، حيث يواجه العالم أزمة خطيرة، أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية، أدت لأزمات واسعة على صعيد الطاقة والغذاء، كما خلقت حالة استقطاب دولية حادة، في الوقت الذي تخلو فيه الساحة لأطراف إقليمية، لتوسيع مخططاتها للخراب والفوضى في المنطقة، وفي ظل هذه الصورة القاتمة يبرز التنسيق السعودي الأميركي ضرورة ملحة، كمرتكز أساس لمواجهة المخاطر، وحماية الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.وختمت : استقبال خادم الحرمين وولي العهد -حفظهما الله- لبايدن، والقمة العربية الأميركية حدثان مفصليان، يحملان إشارات مطمئنة حول الأمن الإقليمي، واستقرار الشرق الأوسط، ويتوقع أن يؤديا إلى ترتيبات تسهم في حلحلة كثير من القضايا والأزمات المعقدة في المنطقة، وإطلاق خطة عمل ترتكز على فهم أعمق للأزمات ومنطلقاتها، مما يؤدي لاجتراح سياسات أكثر نجاعة وواقعية تسهم في حل هذه الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار، ويبقى منسوب التفاؤل عالياً، وأول ما يعزز التفاؤل أن واشنطن تدرك أن المملكة هي العنوان الأمثل لأي جهود تخدم السلام والأمن العالميين.// انتهى //06:00ت م0013