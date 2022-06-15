المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //06:10ت م0014