عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1443/11/16 هـ الموافق 2022/06/15 م واس
المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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