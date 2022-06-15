المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياحاً نشطة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدء الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //06:16ت م0015