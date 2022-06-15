الطائف 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساحتفت الادارة العامة للتعليم بالطائف بختام مسابقة الالقاء باللغة الانجليزية بعنوان ( فخور أن أكون سعودياً ) ، وذلك بتنظيم من قسم اللغة الانجليزية بمكتب التعليم بغرب الطائف بنبن ، بحضور عدد من القيادات التعليمية والمدرسية والمعلمون والطلاب .وتهدف المسابقة إلى إعداد جيل من الطلاب المتمكنين باللغة الانجليزية ، ليكونوا قادرين على مواجهة الفكر الضال والتحديات المستقبلية التي تواجه المجتمع ، بالإضافة إلى تنمية المواهب والابداعات الطلابية في كافة المراحل الدراسية ، وبناء اتجاهات ايجابية لدى طلاب المرحلة المتوسطة نحو مادة اللغة الانجليزية، وتدريب الطلاب على مهارات الالقاء وعرض الافكار بشكل واضح ، مع إعطاء الفرص لهم في طرح الافكار والتعبير شفهياً وكتابياً.واشتمل الحفل على مجموعة من الفقرات والكلمات التي تصب في الاهتمام باللغة الانجليزية لإعداد جيل واعد يهتم بهذه اللغة لفتح باب الحوار مع العالم الخارجي والاعزاز بمكانة المملكة العربية السعودية قدمها عدد من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، من جانبه أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف ، على أهمية مثل هذه المبادرات في المدارس والتي تعزز الانتماء الوطني في نفوس الجيل الجديد، مضيفاً أن الجميع يعلم بأن غرس قيم المواطنة وحب الوطن والاعتزاز به ونشر ثقافته وانطلاقته للعالمية هي من أهم الركائز التي ترتكز عليها رؤية المملكة مبيناً أن دول العالم جميعاً تفاخر بمنجزاتها حتى وان كانت بسيطة ، إلا إن المملكة تمتلك الكثير من المبادرات التي نفخر بها جميعاً ، وحققت صيتاً في كل دول العالم ، وكان خلفها من الطلاب والطالبات المبتعثين والتي أظهرت للجميع مدى التمكن العلمي والمعرفي والانساني الذي يتميز به الطلبة ، مقدماً شكره واعتزازه لمن دعم ورعى واعطى وقته وجهده للطلبة في هذه المسابقة حتى نتج عنها ثمار نفخر بها في الوطن .// انتهى //06:33ت م0016