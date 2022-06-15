المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان " أساسيات علم الهندسة الصوتية " وقدمها المدرب والمستشار المهندس نور الدين نوري وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .واستعرض المدرب نوري خلال الدورة التي أستمرت ثلاثة أيام ، أساسيات تصميم النظام الصوتي والهندسة الصوتية للحفلات الحية وعلم الصوت والهندسة الصوتية ( الآلات الموسيقية وعلاقتها بالهندسة الصوتية ) وأساسيات الهندسة الصوتية للاستديوهات وتصميمها وفكرة عامة عن الهندسة الصوتية للسينما ( تسجيل ومؤثرات صوتية وميكس ) .// انتهى //06:41ت م0019