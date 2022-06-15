إسلام آباد 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستحدث الصحف الباكستانية اليوم عن مساعي الحكومة للسيطرة على موجة الغلاء والتضخم التي تواجهها باكستان كباقي دول العالم بسبب الركود المسيطر على الاقتصاد العالمي، والارتدادات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي.وسلطت الضوء على ظاهرة حرائق الغابات التي تتجدد بشكل يومي في مناطق مختلفة من باكستان رغم استمرار الجهود الحكومية لإخمادها، حيث يخشى الخبراء من اضطرار آلاف الأسر على النزوح إلى أماكن أمنة بسبب هذه الظاهرة المصاحبة لموجة الحر والجفاف.واهتمت صحف إسلام آباد بتصريحات السفير الأمريكي الجديد لدى باكستان دونالد بلوم الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع باكستان في مختلف المجالات.وتطرقت إلى متفرقات، منها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي انتقد وحشية الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتعرض إسبانيا لموجة حر غير مسبوقة، وتوصل الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حقائق جديدة حول مرض جدري القردة.// انتهى //07:17ت م0020