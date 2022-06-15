ينبع 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسكرّم مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس الفائزات بـ"جائزة تطوير للأداء المتميز" في دورتها الرابعة للعام الدراسي ١٤٤٢-١٤٤٣هـ، والتي نظمتها وحدة تطوير المدارس (بنات) عبر القاعة الافتراضية زووم، مستهدفةً في هذا العام فئة المعلمة المشرفة وفئة الطالبات وفئة المبادرات .وقدّم العطوي تهنئته للفائزات بالجائزة في جميع فئاتها، مؤكداً أن المدرسة منبع التطوير والتحفيز وهو ما تؤكد عليه رؤية المملكة 2030 ، من خلال تشجيع القيادات التربوية و المعلمين والطلاب، ونشر ثقافة التميز في المجال التربوي والتعليمي .وأشار مدير التعليم، إلى أن الجائزة تأتي إنطلاقاً من حرص إدارة التعليم بمحافظة ينبع، على تحفيز العاملين وتشجيع أفضل الممارسات والمبادرات التعليمية داخل المؤسسات التربوية، وتكريم المتميزين وإبراز منجزاتهم، مثنياً على جهود فريق العمل بوحدة تطوير المدارس (بنات) والأقسام الداعمة وكل من أسّهم في تطوير الجائزة.بدورها أبانت مديرة وحدة التطوير "بنات" بتعليم ينبع وداد الربياوي، أن جائزة تطوير هي جائزة سنوية مخصصة لتطوير الإنجازات ونشر ثقافة التميز في المجال التربوي والتعليمي، إضافة إلى تطوير عمليات التعليم والتعلم في مدارس تطوير؛ لمساعدة أعضاء المجتمع المدرسي وتمكينهم لأداء مهامهم بكل فاعلية وإتقان .// انتهى //07:27ت م0021