الرباط 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن أسعار المحروقات بالمغرب تتجه إلى تسجيل زيادات جديدة غير مسبوقة في ظل سياق دولي متوتر، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية.وواصلت صحف الرباط تتبعها للتجاذبات السياسية المستمرة بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراءه في يوليو المقبل.وتحدثت الصحف عن مقتل أزيد من 70 شخصًا في جمهورية بوركينا فاسو جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في إقليم سينو شمال البلاد.وتناولت صحف الأربعاء عزم واشنطن وسيول وطوكيو إجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس المقبل، لكشف وتعقب صواريخ كوريا الشمالية، التي يرجح أن تقوم بتجربة نووية في الأسابيع القادمة.وتناقلت صحف المغرب دعوة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية.// انتهى //09:56ت م0026