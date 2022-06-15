الخرطوم 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بعقد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس، اجتماعاً ضم المكون العسكري والجبهة الثورية السودانية لمناقشة الوضع السياسى الراهن، حيث أكد الاجتماع على دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار.ونشرت إعلان الأمم المتحدة أمس، أن عدد القتلى جراء الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي في إقليم دارفور بالسودان بلغ 125 على الأقل.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى اختتام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نيالا غربي السودان، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وأشارت صحف السودان إلى اتفاق رؤساء دول منظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) على عقد قمة لبحث الأزمة السودانية في العاصمة الكينية نيروبي، 5 يوليو المقبل.// انتهى //10:29ت م0031